​Губернатор Югры посетила Няганскую ГРЭС

В ходе визита на Няганскую ГРЭС Наталья Комарова продолжила флешмоб рукопожатий, отмечая Год Сплочения в ХМАО. Фото: nyagan.life

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки посетила Няганскую ГРЭС, передает Nyagan.Life. Предприятие осенью 2023 года отметило десятилетие. За это время реализация инвестиционного проекта позволила создать крупный объект генерации в западной части региона, где ранее отсутствовали генерирующие мощности подобного уровня, обеспечить устойчивое функционирование энергосистемы в аварийных и ремонтных режимах, при выводе из работы энергоблоков существующих электростанций автономного округа и магистральных линий электропередач 500 кВ, обеспечить растущие нагрузки крупных промышленных потребителей – предприятий нефтегазового комплекса и транспорта углеводородов в Уральско-Няганском энергорайоне Югры.

Няганская ГРЭС работает с высоким коэффициентом использования установленной мощности — 89,5 процента, что выгодно ее отличает от других электростанций автономного округа. С момента ввода в эксплуатацию на станции выработано более 100 миллиардов кВт/ч электроэнергии.

В ходе экскурсии по станции Наталья Комарова продолжила флешмоб рукопожатий с трудовым коллективом, запущенный в Год Сплочения в Югре.