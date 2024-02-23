В ХМАО приехала сербская телекомпания для съемки документального фильма

Съемочная группа из Сербии приехала в Сургутский район на стойбище Коршунковых, чтобы снять документальный фильм о жизни народов севера. В течение пяти дней телевизионщики будут погружены в быт хантов. Это совместный проект с правительством Югры, сообщает пресс-служба района.

«Когда я был еще ребенком, мечтал о том, чтобы посетить Сибирь. Сейчас, спустя 30 лет, моя мечта сбылась. Я очень уважаю природу. Приехать к вам меня сподвигла красивая местность и народ ханты. Я готов к дикой тайге и экстремальным условиям. Если придется купаться, то буду купаться», – рассказал журналист сербского телеканала Радован Ковач.

Журналисты в своем фильме расскажут о традиционных местах проживания коренных народов севера, рыбной ловле и охоте, а также об охоте за оленем.