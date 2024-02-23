Зажигалка в форме гранаты у пассажира, летевшего в ХМАО, устроила переполох к аэропорту Шереметьево

Накануне вечером в аэропорту Шереметьево произошел переполох из-за зажигалки в форме гранаты. Ее обнаружили на досмотре у пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск. Сотрудники службы безопасности нашли в его ручной клади якобы гранату РГД-5, после чего перекрыли вход и вызвали взрывотехников, сообщает телеграм-канал «SHOT».

«Прибывшие специалисты установили, что тревожная находка — зажигалка с пепельницей в форме гранаты. Зачем мужчина взял с собой именно такой «девайс», он не пояснил», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в аэропорту Сургута сняли с рейса двух пьяных вахтовиков.