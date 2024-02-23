Каждый двадцатый мужчина Югры мечтает об инструментах для строительства на 23 февраля

Мужчины Югры поделились, какой бы хотели получить подарок на День защитника Отечества. Так, каждый двадцатый мечтает об инструментах для строительства и ремонта. Каждому десятому достаточно проявлений любви и внимания со стороны близких. Еще десять процентов предпочитают получить в подарок деньги. Одежде и аксессуарам рады семь процентов респондентов. Шесть процентов опрошенных хотят в подарок смартфоны и гаджеты, рассказал сервис SuperJob.

«Что обычно мужчины получают в подарок в День защитника Отечества? 22% опрошенных рассказали, что чаще всего им дарят предметы одежды и аксессуары. 20% получают в подарок парфюмерию и средства по уходу (шампуни, гели для душа и проч.). Каждый двадцатый охарактеризовал свои подарки на 23 февраля как «всякая ерунда». Без знаков внимания в этот день обычно остается почти каждый четвертый мужчина», – дополнили в сообщении.

О том, как отпразднуют День защитника Отечества в Сургуте – в нашей афише.