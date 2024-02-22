В Югре в праздничные дни потеплеет до -1 градуса

Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз на праздничные дни в Югре. По их данным, в округе местами потеплеет до -1 градуса и пройдет небольшой снег.

В пятницу, 23 февраля, столбик термометра покажет ночью -18-23 градуса, местами на западе -10-15. Днем ожидается -11-16 градусов, в западных районах -3-8. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег.

В субботу, 24 февраля, синоптики прогнозируют от -7 до -30 градусов ночью и от -3 до -16 градусов днем. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег. Ветер западный.

В воскресенье, 25 февраля, также будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -4-29 градусов, морознее всего будет на востоке. Днем потеплеет до -1-6 градусов, местами до -11-16. Ветер подует с юго-запада.