В начале 2025 года в Югре будет добыта 13-миллиардная тонна нефти

В павильоне Югры на выставке-форуме «Россия» московского ВДНХ был торжественно запущен счетчик дней до добычи 13-миллиардной тонны нефти в регионе. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Александр Новак, губернатор Югры Наталья Комарова и представители династии геофизиков Рёщиковых.

«Регион скоро завершит добычу уже тринадцатимиллиардной тонны нефти. Для понимания – ежегодное потребление нефти в мире составляет примерно 3,6 миллиарда тонн. Это означает, что только одна Югра уже смогла обеспечить четыре мировых годовых потребления», – отметил Александр Новак. «Если первый миллиард тонн нефти добывали 14 лет, то двенадцатый в нашем регионе добыли за четыре с половиной года. Это стало возможным, в том числе, за счет использования новых технологий и умных решений», – добавила Наталья Комарова.

На момент публикации новости до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти оставалось 320 дней, то есть это событие должно случиться ориентировочно 7 января 2025 года. Следить за отсчетом в прямом эфире можно здесь.

Наталья Комарова отметила, что нефть из Югры – один из важных пунктов пополнения консолидированного бюджета России. За шесть лет взносы составили примерно 21,7 триллиона рублей, или 96 крымских мостов, 145 тысяч спасенных жизней детей с заболеванием СМА, больше семи тысяч самолётов типа МС-21, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.