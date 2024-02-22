В Югре студенты из числа КМНС, изучающие родной язык, получают стипендии и премии

С 2024 года в Югре введена новая мера поддержки студентов из числа коренных малочисленных народов севера. Об этом напомнила губернатор Наталья Комарова на социокультурном форуме «Язык – душа народа», приуроченное к празднованию Международного дня родного языка.

«Правительство Югры с 2024 года учредило новые меры поддержки студентов из числа коренных народов Севера, которые изучают родной язык. Среди них ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума, установленного в регионе, – на эту дату это 20 тысяч 453 рубля, а также ежемесячное финансовое поощрение за особые успехи в обучении по результатам экзаменационной сессии: отличникам – семь тысяч, хорошистам – пять. Эту меру поддержки смогут получить студенты, которые обучаются по региональному перечню профессий», – приводит слова главы региона департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Кроме того, с 1 апреля вступят в силу изменения в федеральное законодательство, которые обязывают регионы создавать условия для получения представителями КМНС начального и общего образования в местах традиционного проживания. А Югра, как это часто бывает, уже это сделала – на территории округа с 2020 года действует проект «Стойбищная школа-сад», в рамках которой обучают 50 детей из 35 семей.