В Ханты-Мансийске прошел фестиваль к Международному дню родного языка

Накануне в Югре состоялся Международный день родного языка. В честь праздника в Ханты-Мансийске прошел фестиваль «Язык — душа народа». Для горожан подготовили мастер-классы, открытые уроки, традиционные игры обских угров, выставки, показы спектаклей, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. Мероприятие посетила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Российский многонациональный народ сплочен. И я хочу отметить то, как это происходит. Полагаю, что это сплочение может быть только тогда, когда люди доверяют друг другу. Эта важная составляющая в нашем с вами многонациональном единстве. Вместе мы сохраняем главное сокровище — духовную силу. Это язык народа, каждого конкретного народа», — отметила губернатор округа.

Глава Югры провела встречу со студентами из числа коренных народов Севера и представителями учебных заведений. Главной темой встречи стало сохранение и развитие традиционного языка.

Хорошей новостью стало то, что в Сургутском государственном педагогическом университете появится новое направление: «Русский язык и родной язык (хантыйский/мансийский)».