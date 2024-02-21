На зимниках в ХМАО введут ограничения для транспорта из-за потепления

На зимних автомобильных дорогах в Березовском и Октябрьском районах ХМАО с 26 февраля введут ограничения для транспорта. Это связано с грядущим потеплением - согласно прогнозу синоптиков, в округе потеплеет до +3 градусов, сообщает телеграм-канал «Северавтодор».

«На зимних автодорогах «п.Сергино-пгт.Андра», «пгт.Приобъе-с.Перегребное», «д.Нарыкары - д.Мулигорт-с.Перегребное», «пгт.Игрим-п.Светлый» будут выставлены посты регулирования дорожного движения», - сказано в сообщении.

В случае продолжительного периода с температурой воздуха от -5°С до 0°С и выше, движение транспорта будет осуществляться согласно «Порядку движения автотранспорта по зимним автомобильным дорогам в зависимости от температуры окружающего воздуха, времени суток и массы автотранспорта с грузом».