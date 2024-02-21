На югорчанина завели уголовное дело за кражу бутылки водки и консервов

В Октябрьском районе ХМАО в полицию обратилась директор одного из сетевых магазинов. Она сообщила, что неизвестный мужчина похитил бутылку водки и банку консервов и скрылся с места.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Он пояснил, что не мог заплатить за товар, потому что нигде не работает и денег у него нет.

«Направляясь в магазин, мужчина заранее решил похитить бутылку водки. Выбрал витрину со спиртным, которая стоит недалеко от выхода, где взял бутылку горячительного объемом 1 литр. По пути прихватил банку с морепродуктами. Мужчина вышел в обход касс, не обращая внимание на сотрудника магазина, который требовал вернуть или оплатить товар», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Октябрьскому району.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Уточняется, что ранее югорчанин уже был судим за совершение имущественных преступлений.