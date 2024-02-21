Жителей ХМАО будут штрафовать за курение в парках и подъездах

В ХМАО вводятся штрафы за курение в парках, подъездах и других общественных местах. Штрафовать будут за курение табака, никотинсодержащей продукции и кальянов, сообщается на сайте региональной думы.

«Внесены изменения в окружное законодательство в сфере курения табака, потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов. Теперь предусматривается административная ответственность граждан в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Любой житель ХМАО сможет сообщить о факте курения в общественном месте, что приведет к привлечению к административной ответственности. «Договоренности с силовиками уже есть», - уточнил депутат думы Югры Андрей Осадчук.