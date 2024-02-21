В ХМАО запустили опрос на тему организации зимников и ледовых переправ

Жителям ХМАО предлагают оценить организацию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в регионе. Опрос проводит окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта с 21 февраля по 13 марта.

Югорчанам предлагают ответить на один вопрос: «В сравнении с прошлыми годами заметили ли вы улучшения в части качества выполнения работ по строительству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения?». На выбор предложено несколько ответов. Опрос проводится на платформе обратной связи. Для того, чтобы принять в нем участие, нужна регистрация на портале Госуслуг.

В ХМАО за зимний сезон 2023-2024 обустроили 2 473,848 км зимних автомобильных дорог. Протяженность ледовых переправ составила 23,532 км.