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​Риэлтор рассказала, когда в ХМАО подешевеет аренда жилья

Стоимость аренды жилья в Югре снизится к лету

​Риэлтор рассказала, когда в ХМАО подешевеет аренда жилья
Фото: ru.freepik.com

Арендное жилье в ХМАО подешевеет к лету. В ближайшее время ожидать снижения цены не стоит, поскольку сохраняется высокий спрос на аренду квартир, сообщила «Вестнику» риэлтор регионального отдела одного из крупных агентств недвижимости Гульгена Соснина.

«На вторичку спрос высокий, аренда дорожает, съем большим спросом пользуется. Пока аренда будет держаться на этом же уровне. Все зависит от спроса: если спрос превысит предложение, то, конечно же, и цена возрастет», - рассказала Гульгена Соснина, добавив, что снижение цен возможно летом, когда студенты уедут из городов ХМАО.

Аренда однокомнатной квартиры в Югре сегодня стоит в среднем 25-35 тысяч рублей, двухкомнатной - 35-40 тысяч, уточняет издание.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 110, комментариев: 0
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