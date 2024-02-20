Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО ниже эпидпорога на 20%

В ХМАО за неделю с 14 по 21 февраля выявили 114 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 14,5% и ниже эпидпорога на 20,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Ранее в ХМАО на протяжении нескольких недель фиксировалось превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу на 80% и более.

Большую часть заболевших в ХМАО составляют дети - почти 63%. Основную заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Наибольший рост зафиксирован в Октябрьском районе и Нижневартовске.