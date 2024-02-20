Легкоатлет из Солнечного стал серебряным призером чемпионата страны

Легкоатлет из Солнечного Артур Аджибатыров стал серебряным призером чемпионата страны. Соревнования среди параспортсменов прошли в Москве, в них приняли участие более двухсот атлетов из 38 регионов России и Беларуси, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района

«Спортсмен из Солнечного Артур Аджибатыров выступил в составе сборной Югры. Легкоатлет преодолел два километра с препятствиями всего за шесть минут и занял второе место на чемпионате России, вошел в состав сборной России и теперь будет готовиться к чемпионату мира», - сказано в сообщении.

Артур тренируется в центре адаптивного спорта Югры и в центре специальной подготовки «Атлант» в Солнечном.