16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,4102   EUR  99,4889  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Больше опросов

Легкоатлет из Солнечного выступит на чемпионате мира

Легкоатлет из Солнечного стал серебряным призером чемпионата страны

Легкоатлет из Солнечного выступит на чемпионате мира
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

Легкоатлет из Солнечного Артур Аджибатыров стал серебряным призером чемпионата страны. Соревнования среди параспортсменов прошли в Москве, в них приняли участие более двухсот атлетов из 38 регионов России и Беларуси, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района

«Спортсмен из Солнечного Артур Аджибатыров выступил в составе сборной Югры. Легкоатлет преодолел два километра с препятствиями всего за шесть минут и занял второе место на чемпионате России, вошел в состав сборной России и теперь будет готовиться к чемпионату мира», - сказано в сообщении.

Артур тренируется в центре адаптивного спорта Югры и в центре специальной подготовки «Атлант» в Солнечном.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:00, просмотров: 64, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Монумент рыбака пропал с речпорта Сургута 820
  2. В Сургуте заболеваемость ковидом выросла на треть за неделю 676
  3. Новый формат жилья 674
  4. СК заподозрил двух сургутянок в убийстве мужчины 609
  5. ​Лучше, чем ничего 602
  6. В Сургуте школьники сразились в метании самодельных планеров 574
  7. ​Тюменская область укрепляет культурные связи с Республикой Беларусь 552
  8. ​Сбербанк изменил условия субсидирования для ряда застройщиков 526
  9. ​Елена Вяльбе: Соревноваться надо в Тюмени 511
  10. В аэропорту Нового Уренгоя задержали три рейса из-за сильного ветра 494
  1. ​Человек как цель 2502
  2. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 2330
  3. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 2170
  4. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 2123
  5. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1905
  6. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 1612
  7. ​«Сургуту нужны выделенные полосы»: директор СПОПАТа высказался об отдельных полосах для автобусов 1528
  8. ​В Югре назвали самые легкие для трудоустройства профессии 1472
  9. В ХМАО ожидаются 40-градусные морозы в выходные 1451
  10. Бардак и его княжество 1416
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 7130
  2. Избранный. На все 100! 5419
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5119
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4870
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4643
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4443
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 4150
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3796
  9. Заметает зима, заметает 3723
  10. ​10 фактов о рынке труда Югры в 2023 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3467

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика