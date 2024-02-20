Космонавт из Нижневартовска готовится к третьему полету в космос

Югорский летчик-космонавт Сергей Рыжиков отправится в космическое путешествие в третий раз. 17 февраля в павильоне «Космос» на ВДНХ с ним устроили встречу. Все желающие могли посмотреть выставку и задать вопросы космонавту, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Первый полет героя России Сергея Рыжикова состоялся с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года в качестве командира корабля «Союз МС-02» и бортинженера МКС-49/50. Во второй раз он отправился в космос в октябре 2020 года в качестве командира корабля «Союз МС-17».

Сергей Рыжиков награжден несколькими званиями и наградами:

— Герой Российской Федерации, медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (2018);

— Медали Министерства обороны Российской Федерации: «За отличие в военной службе» III, II и I степени;

— «За воинскую доблесть» II степени;

— Звание «Ветеран военной службы»;

— Ведомственные награды Роскосмоса: знак «За содействие космической деятельности».