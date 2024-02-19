У 161 югорчанина диагностировали коронавирус за неделю

В Югре за неделю с 13 по 19 февраля выявили 161 новый случай коронавируса, неделей ранее было 134. На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 18 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте, где заболеваемость выросла на треть за неделю - с 59 случаев до 96. А также в Нижневартовске - 11 и Нефтеюганске - 9. В других муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 8 новых заболевших.

Вылечились за неделю в ХМАО 136 человек, за весь период пандемии – 284 764 югорчанина. Умерли за весь период 2 624 человека.