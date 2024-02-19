16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте заболеваемость ковидом выросла на треть за неделю

У 161 югорчанина диагностировали коронавирус за неделю

В Сургуте заболеваемость ковидом выросла на треть за неделю
Фото: pixabay

В Югре за неделю с 13 по 19 февраля выявили 161 новый случай коронавируса, неделей ранее было 134. На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 18 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте, где заболеваемость выросла на треть за неделю - с 59 случаев до 96. А также в Нижневартовске - 11 и Нефтеюганске - 9. В других муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 8 новых заболевших.

Вылечились за неделю в ХМАО 136 человек, за весь период пандемии – 284 764 югорчанина. Умерли за весь период 2 624 человека.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:09, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бардак и его княжество 1028
  2. ​В Тюменской области благоустроят семь общественных пространств и территорий 722
  3. ​Три школы в Тюменской области построят по типовому проекту 522
  4. ​Замминистра спорта РФ: 61% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом 463
  5. Продукты от тюменского производителя признаны лучшими на международном конкурсе 447
  6. ​Молодым семьям в Тюменской области выдают жилищные сертификаты 446
  7. ​Сургуту исполнилось 430 лет // КАРТОЧКИ 443
  8. ​Фестиваль «Гонка ГТО» собрал команды Тюменской области 442
  9. В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали пять человек 355
  10. ​Сургутяне на три дня лишатся холодной воды из-за промывки труб 333
  1. ​Человек как цель 2290
  2. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 2155
  3. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 2035
  4. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1945
  5. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1855
  6. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1792
  7. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 1445
  8. ​«Сургуту нужны выделенные полосы»: директор СПОПАТа высказался об отдельных полосах для автобусов 1347
  9. В ХМАО ожидаются 40-градусные морозы в выходные 1335
  10. ​В Югре назвали самые легкие для трудоустройства профессии 1318
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 7041
  2. Избранный. На все 100! 5244
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5050
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4726
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4517
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4330
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3988
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3704
  9. Заметает зима, заметает 3639
  10. ​10 фактов о рынке труда Югры в 2023 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3299

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика