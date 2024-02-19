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​Югорчанка перевела мошенникам деньги отца

Югорчанка перевела мошенникам принадлежавшие отцу полмиллиона рублей

​Югорчанка перевела мошенникам деньги отца
Фото: unsplash

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 21-летняя девушка. Она перевела мошенникам кредитные средства и деньги, принадлежавшие ее 63-летнему отцу.

Мужчина рассказал полицейским, что его дочери позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных структур. Он убедил девушку тайно оформить кредиты на сумму 600 тысяч рублей и перевести деньги на указанные им счета. Также югорчанка перевела мошенникам с телефона своего отца 500 тысяч рублей.

«Общий ущерб от преступных посягательств составил 1 миллион 100 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц», - уточнили в пресс-службе полиции.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 148, комментариев: 0
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