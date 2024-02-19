В рейтинге российских городов по вводу жилья оказались три муниципалитета Югры

В рейтинг городов России, где возводят больше всего нового жилья, попали три муниципалитета Югры. В списке оказались Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Так, на одного жителя Ханты-Мансийска строят 1,08 кв м жилья. Столица Югры оказалась на 38 месте в рейтинг. В Сургуте строят 0,94 кв м жилья. За это город попал на 48 место. На 95 строчке рейтинга находится Нижневартовск с показателем 0,10 кв м.

Лидерами стали Краснодар, Тюмень и Владивосток. Самые маленькие результаты показали в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.

Аналитики подчеркивают, что в 2023 в России ввели более 110 миллионов кв м жилья — это абсолютный рекорд на сегодняшний день.