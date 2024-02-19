16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югорчанам рассказали, где можно будет отдохнуть всей семьей

Для югорчан подготовили локации для семейного отдыха

​Югорчанам рассказали, где можно будет отдохнуть всей семьей
Фото: ru.freepik.com

Возможность провести время со всей семьей в комфортных условиях – это то, что крайне востребовано современным обществом. Создание новых культурных, общественных пространств – работа Команда Югры. В нашей подборке представлены некоторые ее итоги за прошлую неделю.

В Нефтеюганске появится новое общественное пространство - «Главная сцена». Это один из наиболее долгожданных объектов «Карты развития Югры». Место установки сценического комплекса определено в будущем парке в четвертом микрорайоне, что позволит не только разнообразить формы проведения мероприятий, но и создаст еще одну площадку для организации досуга горожан. Сегодня уже ведется работа по внесению изменений в проект планировки и застройки микрорайона. В парке запланировано дополнительное озеленение, обустройство прогулочных дорожек, детских и спортивных площадок. Также здесь будут созданы велосипедные и беговые дорожки, коворкинг-центр.

В Когалыме появится новый музейный комплекс. Проектно-сметная документация объекта уже отправлена на государственную экспертизу. Строительство объекта включено в народную программу «Единой России» – «Карту развития Югры». Проектом предусмотрено возведение музейного комплекса площадью 8 тысяч 600 квадратных метров. Он будет состоять из трех основных корпусов: государственного Русского музея, музея нефти, современной смарт-библиотеки для детей и взрослых. Здесь также разместятся планетарий, музей нумизматики и самоваров, кафе.

В Нягани в 2024 году благоустроят 12 тысяч «квадратов» парка «Западный». Работы на объекте стартовали в 2023 году в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Строительство ведется поэтапно. В рамках первого этапа в нынешнем году будет благоустроено 12 тысяч квадратных метров в границах улиц Киевской, Чернышова и детского сада «Елочка». Весной прошлого года здесь были выполнены работы по отсыпке и планировке территории. В 2024 году в парке будут установлены кафе, сцена, операторская, беседка, входная группа, навигационный указатель, скамейки.

В Пойковском Нефтеюганского района создадут фиджитал-пространство на базе картинг-клуба «Вираж». Планируется, что оно станет точкой притяжения для детей и молодежи не только района, но из других муниципалитетов. Ожидается, что проектом будут охвачены не менее 350 человек. На площадке фиджитал-пространства они смогут обучаться автомоделированию, конструированию, программированию. Кроме того, для участников будут созданы активности, которые позволят отвлечь детей от компьютеров. Напомним, что в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры» реализуется масштабный проект по внедрению системы фиджитал-спорта.

В Радужном оценили итоги ремонта оборудования плавательного бассейна «Аган». Работы велись в рамках реализации народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Городской бассейн в месяц посещают около трех тысяч радужнинцев – это излюбленное место отдыха горожан. В 2023 году здесь завершилась замена трубной инсталляции и чугунного префильтра. Проведены работы по частичной замене систем водоочистки, в частности, заменены два насоса, четыре задвижки к ним. Также заменено 16 тонн кварцевого песка в фильтрах.

В Ханты-Мансийске благодаря реализации «Карты развития Югры» удалось перевести обучение в гимназии №1 на односменный режим. Новый корпус гимназии №1 был построен в рамках реализации народной программы «Единой России» и введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. Общая площадь второго блока составляет практически 19,5 тысячи квадратных метров. Это четырёхэтажное здание, рассчитанное на 600 учащихся. Благодаря вводу нового учебного корпуса в гимназии №1 теперь могут учиться свыше тысячи человек. Открытие нового корпуса позволило перевести обучение на односменный режим.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:51, просмотров: 150, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте столкнулись иномарки и дорожная техника 980
  2. ​Жителям ХМАО рассказали о самых доступных авиабилетах в марте 852
  3. ​В ХМАО в первые дни рабочей недели потеплеет до -3 градусов 730
  4. ​В Тюменской области благоустроят семь общественных пространств и территорий 635
  5. ​Как кататься на тюбинге без вреда для здоровья 579
  6. Югорские волейболисты сразятся со спортсменами из Красноярска 564
  7. ​Экономить, чтобы преуспеть // Обзор СИА-ПРЕСС 425
  8. ​Три школы в Тюменской области построят по типовому проекту 410
  9. ​Молодым семьям в Тюменской области выдают жилищные сертификаты 402
  10. ​Замминистра спорта РФ: 61% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом 375
  1. ​Человек как цель 2039
  2. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1992
  3. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1973
  4. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 1935
  5. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1888
  6. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1835
  7. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1799
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1748
  9. ​Себе на голову 1561
  10. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 1365
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 7011
  2. Избранный. На все 100! 5131
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5015
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4681
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4489
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4283
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3933
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3678
  9. Заметает зима, заметает 3610
  10. ​10 фактов о рынке труда Югры в 2023 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3250

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика