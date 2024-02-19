Руководителям ЗАГСа Югры передали частичку семейного очага

В Сургуте состоялась церемония передачи частички семейного очага – «Сердце России» руководителям органов ЗАГС Югры. Мероприятие прошло в рамках расширенного заседания окружной коллегии управления записи актов гражданского состояния Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участие в ней приняли представители 22 муниципалитетов округа.

«В рамках коллегии подводили итоги 2023 года. Обсуждали вопросы оказания услуг в рамках международной правовой помощи гражданам и экстерриториальности услуг. Мы такая структура, которая сейчас, в рамках развития цифровизации, стремительно движется вперёд. Всё стало настолько удобно, что сейчас гражданин может обратиться в любой орган ЗАГС для предоставления необходимых услуг. Также провели семинар, который нацелен именно на клиентоцентричность и клиентоориентированность. На нём затронули вопросы, как нам, сотрудникам органов ЗАГС, стать еще ближе к гражданам и упростить процесс получения услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», – отметила Евгения Мальцева, начальник управления ЗАГС Департамента административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Отметим, огонь доставлен из Муромского Свято-Троицкого монастыря, родины святых Петра и Февроньи. Торжественно зажег огонь Президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме «Родные-любимые» в честь открытия Года семьи. В дальнейшем огонь перенесли в 12 лампад и доставили в федеральные округа. В наш округ огонь привезла семейная пара югорчан.

«Все представители органов ЗАГС получили частичку огня, которую передадут в свои муниципалитеты. В дальнейшем, на протяжении всего 2024 года, органы ЗАГС будут использовать огонь для того, чтобы дарить это тепло тем молодым семьям, которые будут образовываться в текущем году. Мы рады, что Сургут удостоен такой чести и именно в нашем городе произведена передача огня. Надеемся, что каждая пара, которая будет иметь возможность увидеть этот огонёк, проживёт счастливую семейную жизнь и, как минимум, отметит золотую свадьбу», – добавила начальник управления ЗАГС Администрации города Сургута Татьяна Макарова.

Частичку привезенного в Югру огня передали сегодня, 16 февраля, первой паре молодоженов из Сургута – Артёму и Анюте. В торжественной обстановке молодые люди в присутствии родных, близких и руководителей органов ЗАГС 22 муниципалитетов Югры связали себя узами брака.

«Познакомились в социальной сети, начали переписываться и созваниваться. Потом в госпитале Саратова, где Артём лежал с ранением, он сделал предложение. От знакомства до свадьбы прошло два месяца. Эмоции зашкаливают, очень переживали сегодня. Переданный нам огонь будем беречь, а парам, которые планируют пожениться, хотели бы пожелать, чтобы они не волновались и всё у них было хорошо. На будущее у нас грандиозные планы», – поделились молодожёны Артём и Анюта.

В рамках Года семьи в Сургуте запланирована череда мероприятий, направленных на сохранение традиционных семейных ценностей. Например, уже сейчас жители нашего города могут принять участие в проекте «Всей семьей». В рамках проекта участникам в социальных сетях приходят несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Ежемесячно организаторы будут подводить промежуточные итоги и награждать победителей. Для этого необходимо выполнить минимум одно задание текущего месяца. 27 февраля пройдет уже третий большой розыгрыш призов среди всех участников.

Узнать подробную информацию о проекте «Всей семьей» и зарегистрироваться для участия в ннм можно на официальном сайте.