13 человек получил травмы в ДТП за выходные в ХМАО

В Ханты-Мансийском районе в субботу, 17 февраля, в ДТП пострадали пять человек. На 919 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Renault и Hyundai. По данным региональной Госавтоинспекции, французское авто выехало на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен», где столкнулось с корейской легковушкой.

«В результате автоаварии оба водителя, 25-летний пассажир Reno, 13-летний и 16-летний пассажиры Hyundai получили травмы», - уточнили в ГИБДД.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 17 ДТП, 13 человек получили травмы, включая одного ребенка.