16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Вы занимаетесь спортом?

Да, регулярно 16.7%

Да, время от времени 35.2%

Нет 48.1%

Всего голосов: 108

Комментировать
0
Следует ли запретить некоторые зарубежные праздники законодательно?

Да 24.2%

Нет 67.7%

Не знаю 8.1%

Всего голосов: 99

Комментировать
0
Внимание, влюбленные! 14 февраля или 8 июля?

14 февраля 32.7%

8 июля 29.7%

И то, и другое 12.9%

Ни то, ни другое 20.8%

Не знаю 4%

Всего голосов: 101

Комментировать
0
Оцените юбилейный логотип к 430-летию Сургута

Отлично 5.6%

Хорошо 12.5%

Удовлетворительно 9.7%

Плохо 33.3%

Не знаю 38.9%

Всего голосов: 72

Комментировать
0
Больше опросов

​Солист «Иванушек International» прокатится на лыжах в ХМАО

Солист «Иванушек International» примет участие в Югорском лыжном марафон

​Солист «Иванушек International» прокатится на лыжах в ХМАО
Фото: andreevkirill.ru/

В Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске примет участие солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Свое участие в гонке также подтвердил олимпийский чемпион Александр Легков, пишет Ugra-news со ссылкой на организаторов мероприятия.

Спортивные соревнования пройдут 6 - 7 апреля. В этом году впервые будет два финиша. 6 апреля пройдет забег в свободном стиле, 7 апреля проведут классику, финиш состоится в «Долине ручьев».

«Главная инновация – то, что трасса пройдет по новому маршруту, она будет выходить в город. Чего никогда не было, но будет в этом марафоне, – это ретро-забег. Побегут самые знаменитые спортсмены, многократные чемпионы», – цитирует издание замгубернатора Югры Елену Шумакову.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:48, просмотров: 40, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте перенесут часть заборов 605
  2. ​Каждый второй житель Югры страдает гастритом 564
  3. ​Сергей Безруков озвучил мультфильм юных аниматоров из ХМАО 499
  4. ​ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путин вырос почти до 80% 460
  5. В Югре стартовали Дни оленевода 132
  6. В аэропорту Сургута двух буйных вахтовиков сняли с рейса 130
  7. ​Югорчанам напомнили, кто отвечает за уборку снега на трассах 73
  8. ​Солист «Иванушек International» прокатится на лыжах в ХМАО 40
  1. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 2130
  2. ​Сургут отметит 430-летие с новым логотипом 1973
  3. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1866
  4. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1839
  5. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1637
  6. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1592
  7. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1572
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1568
  9. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 1517
  10. ​Себе на голову 1458
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 6850
  2. Избранный. На все 100! 4903
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4877
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4481
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4324
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4098
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3651
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3543
  9. Заметает зима, заметает 3494
  10. ​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему 3154

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика