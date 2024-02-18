Празднование Дня оленевода проходит в ХМАО

В ХМАО стартовали Дни оленевода. Первый праздник состоялся в селе Казым Белоярского района, где прошли оленьи гонки. Помимо этого в селе провели ярмарку, экскурсии, выставку, состоялись концертные выступления с участием коллективов Белоярского района.

Участие в праздновании Дня оленевода в Казыме приняла губернатор ХМАО Наталья Комарова. «На этой земле две эпохи живут одновременно – тысячелетняя история и современный мир. Благодаря таким праздникам удается сохранить культуру коренных народов Севера и заниматься экономикой будущего», – отметила она.

Мероприятия в рамках Дня оленевода пройдут в разных населенных пунктах ХМАО с февраля по апрель. В дни праздника гостям обещают гонки на оленьих упряжках. Также их будут угощать национальными блюдами ханты и манси и катать на нартах.