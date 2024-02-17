У каждого второго югорчанина выявляют гастрит

Половина всех жителей Югры страдает гастритом. Заболевание считается одним из наиболее распространенных как в округе, так и в стране, сообщает телеканал «Югра» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога ОКБ Ханты-Мансийска Ирину Гапуленко.

«Если мы обратимся к данным Минздрава РФ, заболевание органов пищеварения занимает на сегодняшний день четвертую позицию. Это лидирующая позиция среди общей заболеваемости в России. Когда у вас появляется боль в животе, либо нарушение стула, может какая-то отрыжка, изжога, затруднения глотания, это все говорит о том, что в ЖКТ появилась поломка, и необходимо обратиться к доктору», – рассказал специалист.

Ранее в эфире siapress.ru врач-гастроэнтеролог рассказала о причинах появления гастрита и его профилактике.