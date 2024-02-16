Предстоящие выходные в Югре будут морозными

В предстоящие выходные в Югре сохранится морозная погода. Ночами в округе столбик термометра опустится до -42 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 17 февраля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью на востоке местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха в ночные часы составит -26-31 градус, при прояснении -34-39. Днем столбик термометра покажет -17-22 градуса, местами -23-28. Ветер подует с севера.

В воскресенье, 18 февраля, будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют -30-35 градусов, при прояснении -37-42. Днем ожидается -17-22 градуса, местами на востоке -27-32. Ветер юго-восточный.