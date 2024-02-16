Бастрыкин поручил проверить информацию о загрязнении реки в Нефтеюганске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО проверить информацию о загрязнении реки в Нефтеюганске. Жители города записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что местные предприятия сливают отходы в реки Юганская Обь и Сухой Лог, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Нефтеюганске ХМАО – Югры местные предприятия длительное время загрязняют реки Юганскую Обь и Сухой Лог, сбрасывая в них неочищенные канализационные отходы. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от водоемов», - сказано в сообщении.

Следователи ХМАО начали процессуальную проверку. О ее результатах доложат Бастрыкину.