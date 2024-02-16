Прыгнувший с пятого этажа подросток с Мегиона может встать на учет в ПДН

В Мегионе подростка, выпрыгнувшего из окна пятого этажа ради популярности, могут поставить на учет в ПДН. Мальчик ранее уже стоял на учете, но недавно за хорошее поведение с него сняли наказание, сообщает NEFT со ссылкой на собственный источник.

«Я еще видео не открыла, а уже знала, что это Леша. Он хороший парень на самом деле. Как-то я пришла с ящиками и тяжелыми пакетами в колледж, где учится мой сын, и он единственный, кто помог мне», — говорится в сообщении.

Парня воспитывает старшая сестра, но из-за нагрузки в колледже ей нужна помощь в воспитании брата, пояснил NEFT.

Напомним, что ранее ролик с юношей, который прыгнул из окна многоэтажки, разлетелся по соцсетям, но большинство зрителей не оценили поступок парня.