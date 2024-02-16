Житель Югры попадет в тюрьму за кражу денег с банковской карты

Местного жителя Нягани признали виновным в краже семи тысяч с банковского счета. Ранее он уже был судим. В мае 2023 года он украл карту и расплачивался ею в магазине, сообщает прокуратура Югры.

«В результате незаконных действий злоумышленника владельцу карты причинен материальный ущерб в размере более семи тысяч рублей. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев», — добавили в сообщении.

Виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.