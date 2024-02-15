Дороги Нягани очистили от снежных валов после вмешательства прокуратуры

Житель Нягани обратился в прокуратуру с жалобой на плохое состояние дорог в городе. Прокуратура провела проверку и обнаружила, что проезжая часть действительно плохо очищается от снега - на ней есть снежные валы и накаты, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети города, выраженные в наличии снежных валов, накатов на покрытии проезжей части, что нарушало права граждан на безопасное дорожное движение», - сказано в сообщении пресс-службы.

Прокурор Нягани внес представление в адрес руководителя подрядной организации, занимающейся содержанием дорог в городе. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого дороги Нягани привели в надлежащее состояние, уточнили в прокуратуре.