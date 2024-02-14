В Мегионе прыжок подростка из окна пятого этажа в сугроб попал на видео

В Мегионе подросток выпрыгнул из окна пятого этажа в сугроб. Экстремальный прыжок снял на видео друг смельчака.

На кадрах видео, опубликованного в паблике «Типичный Мегион» в ВК, школьник выпрыгивает из окна 5 этажа многоквартирного дома и приземляется в сугроб, после чего встает и направляется к другу. Большинство подписчиков группы не оценили поступок парня:

«В Мегионе подросток прыгнул с пятого этажа одного из «трехлистников». Удача и смелость у парня на уровне. Но могло быть и иначе. Советуем никогда так не делать!», — сказано в комментарии к видео.