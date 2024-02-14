Суд назначил югорчанину шесть лет колонии вместо штрафа за дачу крупной взятки

В ХМАО суд ужесточил наказание 48-летнему жителю Мегиона, признанному виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Мегионский горсуд приговорил мужчину к штрафу в размере 3 млн рублей. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО – Югры отменила это решение и приговорила югорчанина к реальному сроку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Государственный обвинитель, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловал приговор. По результатам рассмотрения апелляционного представления судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО – Югры ужесточила наказание, назначив мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Преступление произошло в октябре 2019 года. Согласно материалам дела, осужденный, представляя интересы строительной организации, передал старшему инспектору Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Югры взятку на сумму более 2 млн рублей. За вознаграждение инспектор должен был выдать заключения о соответствии требованиям технических регламентов, проектной документации на объекты капитального строительства – многоквартирные жилые дома.