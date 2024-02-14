За трагический выстрел в ребенка пенсионер-охотник из Югры заплатил 30 000 рублей

Березовский суд вынес приговор пенсионеру, который случайно выстрелил в подростка. Об этом рассказали в официальной группе судов Югры в соцсети «ВКонтакте».

«Судом действия подсудимого переквалифицированы на ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — указали в сообщении.

До суда виновный выплатил матери подростка 500 000 рублей, а после вынесения приговора штраф в 30 000 рублей.

Напоминаем, инцидент произошел 8 августа 2023 года. Тогда пожилой подсудимый вместе с внучкой поехал на лодке за ягодами и на рыбалку в соседнюю деревню, захватив с собой охотничье ружье для защиты от медведя. Мужчина хотел выстрелить в гусей, плавающих в реке, но случайно попал в ребенка.