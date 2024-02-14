Несколько рейсов задержали в Югре из-за сильного ветра

Сильный снегопад и метель в Югре задержали несколько авиарейсов. Информация транслируется на электронных табло аэропортов Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

Так, пассажиры не смогли вовремя вылететь из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. В настоящий момент идет посадка. Рейс «Ханты-Мансийск – Тюмень» также задерживается из-за непогоды. Регистрация пройдет в 17:10.

Ранее задержались рейсы «Екатеринбург – Сургут» и «Нижневартовск – Нягань».

Напоминаем, что сегодня в Югре ожидаются порывы ветра 15-18 м/с и метель.