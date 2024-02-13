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В Лянторе откроют самый большой в Сургутском районе молодежный центр

В Сургутском районе появится две новые локации для молодежи

В Лянторе откроют самый большой в Сургутском районе молодежный центр
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

В Сургутском районе в этом году появится две новые локации для молодежи. Центры откроются в Лянторе и Нижнесортымском, сообщает телеграм-канал районной администрации.

«В Лянторе центр распахнет свои двери накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля. Он станет самым большим среди всех действующих в районе – площадь 372 квадратных метра. В Нижнесортымском молодежный центр должны открыть к началу лета», - сказано в сообщении.

Особенность планируемых к открытию центров в том, что, кроме базового технического набора, наполнение пространства в каждом из них будет зависеть от того, чем пожелают заниматься молодые люди.

Молодежные центры Сургутского района ежемесячно посещают около двух тысяч человек. Они не только проводят там досуг, но и реализуют себя профессионально. За прошлый год молодые люди получили 160 сертификатов гособразца, пройдя обучение современным профессиям.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 130, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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