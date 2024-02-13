В Сургутском районе появится две новые локации для молодежи

В Сургутском районе в этом году появится две новые локации для молодежи. Центры откроются в Лянторе и Нижнесортымском, сообщает телеграм-канал районной администрации.

«В Лянторе центр распахнет свои двери накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля. Он станет самым большим среди всех действующих в районе – площадь 372 квадратных метра. В Нижнесортымском молодежный центр должны открыть к началу лета», - сказано в сообщении.

Особенность планируемых к открытию центров в том, что, кроме базового технического набора, наполнение пространства в каждом из них будет зависеть от того, чем пожелают заниматься молодые люди.

Молодежные центры Сургутского района ежемесячно посещают около двух тысяч человек. Они не только проводят там досуг, но и реализуют себя профессионально. За прошлый год молодые люди получили 160 сертификатов гособразца, пройдя обучение современным профессиям.