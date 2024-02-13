После проверки прокуратуры в школы Белоярского поступят новые учебники

Прокуратура Югры проверила школы Белоярского района и обнаружила нарушения, связанные с качеством образования — ученики занимаются по просроченным учебникам, сообщила прокуратура ХМАО.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», выразившиеся в применении учебников, срок использования которых истек, что не позволяло обучающимся надлежащим образом осваивать учебные программы», — говорится в сообщении пресс-службы.

После проверки учебные заведения заключили договоры на поставку новых школьных учебников и пособий.