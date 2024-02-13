Югорская нефть станет новым ингредиентом в производстве косметики

Из добываемой в ХМАО нефти будут изготавливать косметику. Из этого ингредиента сделают массажное масло, крем для тела и скрабы, сообщил в эфире телеканала ugra-tv.ru руководитель Научно-аналитического центра рационального недропользования имени Шпильмана Андрей Копытов.

«Образцы продукции уже произвели и получили на них необходимые сертификаты. Осталось только запустить производство», — добавил руководитель центра.

Югорская нефть по своим качествам и свойствам схожа на знаменитую нафталанскую нефть, добываемую в Азербайджане. Ее используют в косметологии и медицине.

