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В Югре за неделю выявили 134 новых случая ковида, из них в Сургуте 59

134 новых случая коронавируса выявили в ХМАО за неделю

В Югре за неделю выявили 134 новых случая ковида, из них в Сургуте 59
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО за неделю с 6 по 12 февраля зарегистрировали 134 новых случая заражения коронавирусом. Неделей ранее было 133 новых заболевших. У 130 пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Большинство новых случаев ковида зафиксировали в Сургуте - 59, а также в городах Покачи - 14 и Нефтеюганск - 10. В других муниципалитетах округа за неделю выявили от 1 до 8 новых заболевших.

Выздоровели за неделю в ХМАО 111 человек, за весь период пандемии – 284 628 югорчан. Умерли за весь период 2 624 пациента.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 119, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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            [1]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
  }
}
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