На автодороге «Север» в Югре произошло смертельное ДТП

Вчера вечером, 11 февраля, на автодороге «Север» в Сургутском районе столкнулись тягач и легковушка. Аварию спровоцировала 59-летняя женщина за рулем «Seat Leon», которая выехала на «встречку».

«11 февраля 2024 года около 16:10 на 226 км автодороги «Север» в Сургутском районе, 59-летняя женщина, управляя автомобилем «Seat Leon», двигаясь со стороны города Сургут в направлении города Ноябрьск, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Freightliner», под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП женщина скончалась на месте до приезда скоро медицинской помощи», — сообщает Госавтоинспекция Югры.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб и десять получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.