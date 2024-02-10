В ХМАО в преддверии выборов президента проверят владельцев оружия

В Югре в преддверии выборов президента России проверят владельцев оружия, проживающих рядом с избирательными участками. В проверках примут участие сотрудники Росгвардии и военнослужащие, сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Югре Михаил Клепалов.

«Мы будем осуществлять проверки по месту жительства владельцев оружия, проживающих в непосредственной близости от избирательных участков», — цитирует Клепалова Ura.ru.

Рейд пройдет в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024».