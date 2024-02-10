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Югру отметили за найденный на берегу реки гипс Высоцкого

ХМАО завоевал две награды на всероссийской акции по очистке прибрежных территории

Югру отметили за найденный на берегу реки гипс Высоцкого
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Югра стала лучшей в двух номинациях всероссийской акции по очистке прибрежных территорий «Вода России». Организатором мероприятия выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«По итогам прошлого года мы провели «Самое известное мероприятие акции»: о наших экологических делах написали в СМИ и соцсетях больше 250 раз! Плюс получили титул «Самая необычная находка во время субботника». Так, в Урае на берегу реки Колосья эковолонтеры обнаружили гипсовый бюст Владимира Высоцкого», - сказано в сообщении.

Югра регулярно участвует в акции «Вода России». В прошлом году в округе провели почти 400 мероприятий. 29 тысяч волонтеров очистили от мусора больше 350 километров прибрежной полосы.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 88, комментариев: 0
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