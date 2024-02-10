Свыше 9 тысяч интернет-преступлений совершено в ХМАО в 2023 году

В Югре в 2023 году злоумышленники совершили 9,2 тысячи интернет-преступлений. Это на 17,7%, чем в 2022 году, сообщает региональный департамент региональной безопасности.

«Из общего числа IT-преступлений львиная доля — 65,7% — это дистанционные кражи и мошенничества. Всего их было совершено 6062 на общую сумму 1,47 млрд рублей, что в два раза выше суммы ущерба в 2022 году», - сказано в сообщении.

Одной из жертв аферистов стала 52-летняя предпринимательница из Нижневартовска. Она перевела на счета аферистов свыше 24 млн рублей.