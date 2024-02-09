Югорчане устроили День экологии на выставке «Россия» в Москве

На площадке Международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ в Москве на стенде Югры провели День экологии. Гостям презентовали интересные проекты региона. Среди них − Международный экологический фестиваль «Спасти и сохранить» и «Красная книга глазами детей», рассказали в пресс-службе правительства Югры.

«Рассказали об уникальной природе нашего края, ответственном отношении к животным. Все желающие смогли забрать на память рисунки нефтью, украшения, изготовленные из вторсырья», − говорится в сообщении.

Кроме того, гости мероприятия познакомились с городами Мегион и Радужный, а также поучаствовали в посадке кедров.

Напомним, что ранее на выставке «Россия» состоялся день Сургута.