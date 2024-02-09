Югорчанам рассказали, как помочь человеку с инсультом

Жителям Югры напомнили о том, как распознать, помочь и минимизировать риски при инсульте. Так, есть четыре основных симптома, проявляемые во время инсульта. В помощь каждому – система самодиагностики – «УДАР». Каждая буква означает конкретное действие.

У — улыбка. Попросите человека улыбнуться – его лицо станет перекошенным.

Д — движение. Попросите пострадавшего поднять обе руки вверх, одна из них повиснет.

А — артикуляция. Попросите человека повторить фразу - он не сможет этого сделать.

Р — решение, которое должно последовать: срочный вызов скорой помощи.

«Нельзя упустить драгоценное время, тот «золотой час», когда помощь пострадавшему будет наиболее эффективна. Посмотрите на часы - важно запомнить время возникновения симптомов, поскольку продолжительность имеет значение при выборе метода лечения», — сообщает Депздрав Югры.

Инсульт вылечить нельзя, можно только минимизировать его последствия. Поэтому реабилитацию нужно начинать уже в стационаре.

«Задача реабилитации -помочь человеку после инсульта быть, как минимум, независимым в быту, а как максимум – вернуться на работу, к привычному ритму жизни», — говорится в сообщении.

Для предупреждения инсульта важно:

— ежедневно следить за уровнем артериального давления и пульсом.

— регулярно проходить лабораторные исследования на определение уровня глюкозы и холестерина в крови.

— по возможности отказаться от алкоголя, курения, следить за массой тела. Оптимальный вес вычислить гораздо просто - достаточно от роста человека минусовать 100 см.

— ежедневно давать организму физические нагрузки – начать можно с получасовых пеших прогулок.