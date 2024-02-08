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​В ХМАО продавали опасную для жизни «незамерзайку»

Антиобледенительную жидкость с высоким содержанием метилового спирта продавали в ХМАО

​В ХМАО продавали опасную для жизни «незамерзайку»
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО продавали антиобледенительную жидкость с высоким содержанием метилового спирта, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Использование подобных жидкостей в качестве стеклоомывателей автомобиля опасно для здоровья. Метиловый спирт является токсическим веществом. У него нет характерного запаха, и по вкусу он не отличается от этилового спирта, но при вдыхании, употреблении и попадании на кожу способен вызывать острое отравление.

«В связи с обнаружением в реализации на территории автономного округа антиобледенительной жидкости «(-30) Glied Super Effect», изготовитель ООО «Акватрейд», стеклоомывающей жидкости «Glied Super Effect -30» изготовитель: ООО «Детальавто», с содержанием в составе до 18% метилового спирта, Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует владельцам автотранспорта внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. «Незамерзайка» должна быть абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и его пассажиров», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора ХМАО.

В ведомстве дали советы, как выбрать безопасную незамерзайку:

  • На упаковке должен быть указан логотип компании, а все надписи должны быть напечатаны легко считываемым шрифтом.
  • На этикетках легальной продукции имеется инструкция по применению, а также там всегда указаны дата производства, срок хранения, подробный состав, меры предосторожности и адрес производителя.
  • По требованию покупателя продавец должен предоставить сертификат соответствия.
  • Покупать незамерзающую жидкость необходимо в специализированных магазинах, стоит избегать покупки «незамерзайки» на обочинах дорог и в других несанкционированных местах торговли. В этом случае никто не предоставит кассовый чек, а качество и безопасность товара не будут подтверждены.

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Сегодня в 17:28, просмотров: 117, комментариев: 0
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