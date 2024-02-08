Антиобледенительную жидкость с высоким содержанием метилового спирта продавали в ХМАО

В ХМАО продавали антиобледенительную жидкость с высоким содержанием метилового спирта, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Использование подобных жидкостей в качестве стеклоомывателей автомобиля опасно для здоровья. Метиловый спирт является токсическим веществом. У него нет характерного запаха, и по вкусу он не отличается от этилового спирта, но при вдыхании, употреблении и попадании на кожу способен вызывать острое отравление.

«В связи с обнаружением в реализации на территории автономного округа антиобледенительной жидкости «(-30) Glied Super Effect», изготовитель ООО «Акватрейд», стеклоомывающей жидкости «Glied Super Effect -30» изготовитель: ООО «Детальавто», с содержанием в составе до 18% метилового спирта, Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует владельцам автотранспорта внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. «Незамерзайка» должна быть абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и его пассажиров», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора ХМАО.

В ведомстве дали советы, как выбрать безопасную незамерзайку: