​ Власти Югры учтут мнения югорчан по плану мероприятий Года народного сплочения

На портале «Открытый регион - Югра» завершили общественное обсуждение плана мероприятий Года народного сплочения в округе. 1 753 жителей региона оставили более 2 000 комментариев. Их мнения учтут при утверждении документа.

С 26 января по 6 февраля 2024 года жители округа могли высказать мнение о плане мероприятий по проведению года народного сплочения в Югре. Проект документа уже содержит 74 пункта, которые предложили общественники, волонтеры, депутаты, представители активной молодежи.

Участники обсуждения поддержали предложенные варианты активностей.

«Очень радует, что план включает разнообразные мероприятия – это и спартакиады трудовых коллективов, и гастрономический фестиваль «Вкус Югры», и национальный праздник «День оленевода», и конкурс патриотической песни «Вера. Величие. Память», а также театральные фестивали – одним словом, на широкую аудиторию. С такими мероприятиями Год народного сплочения в Югре будет запоминающимся», – написала в комментариях к обсуждению Ольга Буланкина из Нягани.

Югорчане также поделились идеями и инициативами о том, как дополнить документ:

«Провести классные часы по заданной теме и обратить внимание подрастающего поколения на многообразие и красоту родного языка каждого народа, населяющего наш регион. И выучить приветствие на разных языках»;

«Предлагаю объединиться по уборке береговых линий реки Обь и ее притоков, поскольку заселение нашего округа всегда шло с берега реки. Будь это коренные народы или переселенцы. Большая и богатая Обь с ее притоками кормила всех. Давайте сохраним ее и мы!»

«Предлагаю провести «Фестиваль культурного единства», на котором могут быть представлены различные национальные культуры и традиции. Это могут быть фольклорные выступления, мастер-классы по национальным ремеслам, кулинарные дегустации, образовательные программы о культурном наследии и традициях различных этнических групп Югры».

Эксперты дополнят итоговый документ с учетом мнений. План мероприятий Года народного сплочения утвердит Правительство Югры, после чего он будет опубликован на портале «Открытый регион – Югра».

Ранее общественники на стратегической сессии Команды Югры предложили провести цифровую Викторину, приуроченную к теме года. По задумке активистов, одна из главных задач интеллектуального мероприятия – показать, как югорчане объединялись в разное время ради достижения общих целей. Жители смогут не только проверить знания о регионе, вспомнить примеры сплочения, но и получить ценные подарки.

Напомним, тему года озвучила Глава региона Наталья Комарова во время ежегодного отчета о работе Правительства Югры и обращения к жителям. «Предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего Президента, сплочения югорчан в одну Команду Югры – Команду Развития нашего региона», – подчеркнула Наталья Комарова.