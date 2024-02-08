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​На трассе «Подъезд к городу Сургут» произошло смертельное ДТП

В Нефтеюганском районе Югры в ДТП погибла женщина

​На трассе «Подъезд к городу Сургут» произошло смертельное ДТП
Фото: ГАИ Югры

Сегодня утром, 8 февраля, на автодороге «Подъезд к городу Сургут» Нефтеюганского района произошла авария с летальным исходом. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 10:20 на 28 км автодороги «Подъед к городу Сургут» Нефтеюганского района, водитель «Шевроле Нива», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Рав 4», − говорится в сообщении.

Пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» получила травмы несовместимые с жизнью.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 159, комментариев: 0
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