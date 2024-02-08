В Нефтеюганском районе Югры в ДТП погибла женщина

Сегодня утром, 8 февраля, на автодороге «Подъезд к городу Сургут» Нефтеюганского района произошла авария с летальным исходом. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 10:20 на 28 км автодороги «Подъед к городу Сургут» Нефтеюганского района, водитель «Шевроле Нива», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Рав 4», − говорится в сообщении.

Пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» получила травмы несовместимые с жизнью.