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​«Приезжайте к нам рожать»: Наталья Комарова пригласила россиянок в Югру на роды

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила снижение детской смертности в округе

​«Приезжайте к нам рожать»: Наталья Комарова пригласила россиянок в Югру на роды
Фото: ru.freepik.com

Югра вошла в пятерку регионов с наименьшими показателями по детской смертности и в десятку − по рождаемости. Об этом сообщает Ugra-news.ruсо ссылкой на выступление губернатора ХМАО Натальи Комаровой на выставке-форуме «Россия». Глава подчеркнула, что в регионе сократилась детская смертность на 1,2%.

«Приезжайте к нам рожать. Мы побеспокоимся о вас», − заявила Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что в Югре создано одно из крупных в Арктике и Уральском федеральном округе медицинских учреждений − Центр охраны материнства и детства. Организация обеспечивает не менее 10 тысяч родов в год.

Напомним, в январе в Центре появилось на свет 639 малышей.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 109, комментариев: 0
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