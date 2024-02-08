Школьников трех муниципалитетов Югры перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школьников Нефтеюганска, Урая и Белоярского района перевели на дистанционное обучение. Ограничение начало действовать в понедельник и будет длиться семь дней.

«За неделю 31.01 - 07.02.2024 зарегистрировано 128,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс населения, что на уровне предыдущей недели (+6,8%) и ниже эпидемического порога на 18,8%. В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 33,0%, Нефтеюганск – 9,3%, Нижневартовск – 7,7%. Рост заболеваемости отмечается в 11 муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в городе Урае, Березовском районе», − говорится в сообщении Роспотребнадзора Югры.

Ранее стало известно, что учеников трех школ Сургута перевели на частичный дистант из-за подозрения на корь.