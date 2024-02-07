Синоптики оценили вероятность прихода циклона «Ольга» на территорию Югры

В ХМАО в ближайшие дни ожидаются снегопады и даже смешанные осадки. Но связано ли это с добравшимся до Урала циклоном «Ольга», оценить сложно, сообщили порталу 86.RU в Ханты-Мансийском ЦГМС.

«Согласно метеорологическим картам, сейчас около Югры наблюдается несколько циклонов, и есть ли среди них «Ольга», утверждать сложно. Можно точно сказать, что в ближайшие три дня наш регион будет находиться в теплом секторе, который никак не называется. Снег, естественно, будет идти, и даже смешанные осадки вероятны», - рассказали синоптики.

Мощный циклон «Ольга» добрался до Урала 7 февраля. Он сопровождается обильными снегопадами и сильным ветром. На дорогах наблюдается ухудшение видимости, гололед и снежные заносы. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.